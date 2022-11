SENIGALLIA Proseguono senza sosta le ricerche per trovare il corpo di Brunella Chiù, l’unica rimasta dispersa a causa dell’alluvione che il 15 settembre scorso ha sconvolto l’area del Senigalliese e parte della provincia di Pesaro-Urbino. Non si arresta l’impegno dei soccorritori coordinati dall’Unità comando locale dei vigili del fuoco a ormai 50 giorni dal disastro che ha fatto 12 morti e danni incalcolabili. La 56enne Brunella era stata trascinata via dal Nevola mentre con i figli stava tentando di lasciare casa in zona Coste di Barbara: il corpo della figlia Noemi, 17 anni, è stato trovato senza vita il giorno dopo mentre l’altro figlio Simone, 23 anni, è sopravvissuto aggrappandosi a una pianta. Finora, le ricerche incessanti, che hanno riguardato campi, corsi d’acqua, cataste di rami e alberi, hanno dato esito negativo.

Trovato un cadavere alla Tremiti

Di Brunella non c’è traccia. Ieri mattina è riaffiorato dalle acque delle Isole Tremiti un cadavere in avanzato stato di decomposizione, tanto che in un primissimo momento non era chiaro se si trattasse del corpo di un uomo e di una donna. Il pensiero è andato a un possibile collegamento con Brunella, ma già in serata tale ipotesi ha perso forza. Sembrerebbe che il cadavere sia quello di un uomo. Ma serviranno comunque esami approfonditi per risalire alla sua identità.