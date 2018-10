Incidenti, tir in panne e cantieri stop: brivido incompiuta Ancona-Perugia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Il rischio incompiuta è sempre dietro l’angolo per la Strada Statale 76. La direttrice Ancona-Perugia, i cui lavori si sarebbero dovuti completare lo scorso luglio, poi entro l’estate 2019, non ha pace. Agli incidenti quasi quotidiani – nell’ultima settimana due schianti, un camion in panne e un mezzo pesante che ha perso dei mobili dal rimorchio hanno bloccato la circolazione per diverse ore – si aggiunge la possibile crisi di liquidità da parte di Astaldi.