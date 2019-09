Borsone pieno di borse con marchio contraffatto scattano due denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Prosegue l’attività di controllo del territorio in tutta la Val Musone e Riviera del Conero ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, con una serie di iniziative la cui comune finalità è quella di garantire la maggior sicurezza nelle località turistiche, quanto nei centri abitati, con particolare attenzione posta al contrasto all’abusivismo commerciale e contraffazione.Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Numana hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di ricettazione un cittadino senegalese di 65 anni, residente in Piemonte, ed un cittadino italiano 62enne per il reato di favoreggiamento.I militari operanti, durante l’attività di prevenzione, notavano l’extracomunitario uscire da una cabina di uno stabilimento balneare, e recava con sé un borsone di grosse dimensioni; sottoposto a controllo, constatavano che all’interno vi erano sette borse con marchio contraffatto, di note case di alta moda. Contestuali approfondimenti, consentivano di rinvenire all’interno della cabina, ben stoccati, 43 capi di abbigliamento, fra cui giubbini, borse, scarpe e cinture sempre di firme di stilisti famosi. Appurata la locazione e il deposito della merce, tutta sottoposta a sequestro, scattava la denuncia di favoreggiamento a carico del titolare dello stabilimento balneare.