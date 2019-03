Bolidi sfrecciano a 170 all'ora sull’asse: patenti ritirate e anche maxi multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Auto e moto sfrecciavano a 170 km orari lungo la bretella che dalla zona industriale della Baraccola conduce nei pressi del casello di Ancona Sud. Un centauro anconetano poco più che trentenne e il conducente di una Golf sono stati immortalati dall’autovelox mentre viaggiavano a velocità quasi doppie rispetto al consentito. Il motociclista la scorsa settimana è stato pizzicato da una postazione mobile per il rilievo della velocità della Polizia Municipale.Il rilevatore di velocità, come avviene spesso, era stato posizionato nei pressi dell’area di sosta che si trova poco più avanti del Comando della Guardia di Finanza lungo la corsia diretta verso sud. Sta di fatto che gli agenti incaricati di questo servizio ad un certo punto hanno notato in lontananza una moto di grossa cilindrata sfrecciare lungo la strada come se fosse in pista. La velocita massima registrata dal rilevatore è stata di 170 km/h quanto è bastato per fermare il mezzo a due ruote in un tratto di strada dove il limite di velocità è fissato a 90 km l’ora. Al conducente di questo bolide a due ruote è stata ritirata la patente per un periodi di 6 mesi oltre ad una sanzione amministrativa di 840 Euro. Non è la prima volta che moto di media e grossa cilindrata vengono pizzicati a questa velocità lungo la bretella.Sempre la scorsa settimana l’autovelox fisso montato dalla municipale nei pressi dell’uscita del Cimitero delle Tavernelle lungo l’asse nord sud in direzione centro ha beccato una Golf nuova di zecca viaggiare alla velocità di 168 Km/ h. Un vero e proprio record in un tratto di strada particolarmente pericoloso dove il limite di velocità è fissato a 70 Km/h. Anche in questo caso oltre alla sanzione amministrativa è scattato il ritiro della patente al conducente della vettura.Che spesso gli anconetani vadano troppo di corsa lo dimostrano anche le statistiche sulle multe. In media, 34 automobilisti al giorno vengono fulminati dall’occhio elettronico di autovelox e telelaser perché superano i limiti di velocità. In questo modo rimpinguano le casse del Comune, che da qui al 2021 conta di incassare più di 20 milioni di euro da multe, oltre 6,7 all’anno. Nel 2018 sono aumentate del 18% le contravvenzioni inflitte grazie agli autovelox e anche se sono diminuite quelle rilevate dai telelaser, il bilancio è comunque positivo, almeno per il Comune: 12.624 multe per eccesso di velocità.