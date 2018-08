Blitz dei carabinieri in spiaggia: ragazzo nei guai per l’hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Blitz dei carabinieri in spiaggia a Marina di Montemarciano, dove era stata segnalata la presenza di giovani intenti a consumare droga. Il controllo è scattato nella notte tra venerdì e sabato in un tratto di spiaggia al confine con Marzocca. I carabinieri hanno trovato alcuni ragazzi e accertato che uno di loro stava fumando uno spinello. La droga è stata subito sequestrata e del giovane, un 22enne residente ad Ancona, hanno preso le generalità. Solo ieri mattina, al termine del narcotest, hanno appurato che lo spinello conteneva hashish misto a tabacco.In seguito all’esito del test il 22enne è stato segnalato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Gli altri ragazzi stavano invece fumando tabacco. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti che, vedendo il gruppetto confezionare sigarette credeva stessero prepararsi tutti degli spinelli ma solo uno di loro invece ha aggiunto tra il tabacco l’hashish, in quantità che non hanno però permesso ai militari di denunciarlo. Rientravano infatti nel quantitativo consentito dalla legge come uso personale.Il gruppetto aveva raggiunto Marina di Montemarciano, fermandosi a tarda notte, dopo aver trascorso la serata in un locale del lungomare, in spiaggia a fumare e chiacchierare. Il sospetto dei passanti, almeno nel caso del 22enne controllato, era quindi fondato.