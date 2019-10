Blitz antidroga nei parchi sei giovani trovati in possesso di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia. Nelle ultime settimane gli agenti delle Volanti hanno della Questura di Ancona hanno setacciato i luoghi di aggregazione solitamente frequentati da soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, come piazze, luoghi appartati e parchi. E’ proprio in quest’ultimo ambito che in alcuni parchi cittadini si sono concentrati i controlli che hanno portato all’identificazione di numerosi soggetti trovati in possesso di droghe.Nelle ultime ore, sei sono state le persone trovate in possesso di droghe: alle 7.45 di ieri, gli agenti delle Volanti identificavano due studenti diciottenni anconetani trovati in possesso di due dosi, ognuno, di marijuana che avrebbero fumato prima del suono della campanella.Sempre nel corso della stessa mattinata alle 10.15 i poliziotti pizzicavano altri due giovani sudamericani nel parco Belvedere, intenti a fumare spinelli, quindi alle 17.20 gli agenti hanno effettuato un minuzioso controllo del Parco Tiziano ove, in una zona appartata, seminascosta tra i rovi, identificavano altri due giovani intenti a confabulare tra loro. Alla vista della polizia, uno dei due, poi identificato per un ventenne anconetano incensurato, gettava in terra tre dosi di hashish, che venivano recuperate e sequestrate. Nel suo telefono cellulare gli agenti riscontravano, poi, la presenza di messaggi che il giovane aveva instaurato con i “clienti” per gli appuntamenti al parco e la vendita della sostanza stupefacente. WhatsApp e Instagram erano i canali più utilizzati dal giovane che però, ultimamente, aveva sperimentato la messaggistica autodistruggente su TelegramNel corso della successiva perquisizione presso la propria abitazione, gli agenti recuperavano una decina di grammi di marijuana e l’occorrente per il confezionamento della droga cosicchè il giovane veniva denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.