ANCONA I disagi sono andati avanti per almeno cinque ore. Poi, la salvezza nel primo pomeriggio: l’arrivo di tre generatori, abbastanza impattanti dal punto di vista sonoro e visivo, nell’area portuale. A creare il blackout che ieri ha messo in ginocchio alcune attività commerciali e a dura prova la pazienza dei residenti è stato un guasto alle linee elettriche che si snodano tra lungomare Vanvitelli, via della Loggia e la banchina Nazario Sauro. È attorno alle 9 che si sono riscontrati i primi disagi.



Le segnalazioni

A segnalarli, i residenti della zona, che già nelle scorse settimane avevano riscontrato dei continui blackout. La luce andava via per qualche minuto, poi tornava. Una problematica già segnalata a chi di competenza ma, evidentemente, non risolta del tutto. Fino alla lunga assenza di elettricità di ieri mattina. Le complicazioni più gravose l’hanno avute le attività di ristorazione del porto. «Ho aperto alle 9, la corrente non c’era. Ho dovuto mandare via i ragazzi del personale e chiamare chi aveva prenotato per pranzo» dice Andrea Manganelli dell’omonimo bar a due passi da Portella Santa Maria. «Che ho fatto? Ho dovuto chiudere, perdendo così una giornata di lavoro». In qualche modo, seppur tra mille disagi e soluzioni d’emergenza, è andata avanti Marinella Manganelli della Locanda del Porto (La Bitta). Nonostante tutto, è riuscita a salvare il pranzo di una comunione, con una decina di commensali. Rinunciando però alle pietanze cotte al forno, come il piatto tipico dei sardoncini scottadito, e alle bibite fresche.

Il racconto

«In qualche modo siamo riusciti a salvare il pranzo per festeggiare la comunione» assicura la titolare della Bitta. «Ma purtroppo abbiamo dovuto disdire altre prenotazioni, almeno una quarantina». Sono da valutare eventuali danni per quanto riguarda i prodotti contenuti nei frigoriferi e congelatori. Verso le 14.30, i tecnici dell’Enel, che hanno lavorato tutto il giorno per cercare di risolvere il guasto, hanno provato a salvare la situazione e a ridurre i disagi piazzando i generatori. Uno è stato collocato lungo la discesa del varco della Repubblica, a ridosso della sbarra che dà l’accesso al porto. Un altro è stato dislocato dietro la Portella Santa Maria, un altro ancora ha trovato posto vicino alle riproduzione dei cannoni del porto. «Noi questa mattina (ieri, ndr) eravamo chiusi. Abbiamo aperto per l’aperitivo. La corrente c’è, grazie ai generatori, ma il rumore è assordante» dice Gianni Nicolini di Amarcord.

I traghetti

Dal punto di vista del traffico dei traghetti, stando alla Capitaneria, non sono stati fortunatamente ravvisati disagi, ritardi o complicazioni di alcun tipo. In ogni caso le navi mercantili non sono collegate alla rete elettrica di terra, sono autonome del tutto per quanto riguarda l’energia elettrica.