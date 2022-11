ANCONA - Via Curtatone, ci risiamo. Sembra non finire mai il labirinto di degrado in cui, di tanto in tanto, finisce il porticato che collega via Montebello con via Curtatone. Degrado perché sulla pavimentazione si accomodano sbandati, clochard e chi cerca un riparo per la notte. E così si accumulano, a pochi metri dagli ingressi delle abitazioni, materassi, coperte, giacigli di fortuna e prodotti alimentari.

APPROFONDIMENTI LA SEGNALAZIONE Ancona, vandali e maleducati al Passetto



La segnalazione



L’ultima segnalazione di residenti e commercianti risale a pochi giorni fa. Le foto scattate sono esemplificative della situazione che chi gravita attorno alla zona è costretto a subire. Più che è altro, si è costretti a un vero e proprio slalom tra i senzatetto, in un porticato che strizza quasi l’occhio ai film dell’orrore. Il riferimento non è tanto ai clochard, che una casa non ce l’hanno, ma alla sporcizia del pavimento e alle bombolette spray che ormai da anni hanno invaso colonne e muri del porticato. Piuttosto che passare da lì, alcuni preferiscono fare il giro lungo per trasferirsi da via Curtatone a via Montebello, o viceversa. E pensare che a pochi passi da lì sta sorgendo, sulle ceneri dell’ex Stracca, il super condominio luxury, con tanto di attico con piscina. Più di una volta, i residenti della zona si sono lamentati della presenza degli sbandati. E tante volte, le forze dell’ordine sono arrivate per sgomberare le occupazioni abusive sul suolo. Ma poi, tempo qualche settimana, e la situazione di degrado si ripresenta.



La mappa



Una situazione che non riguarda solamente via Curtatone. La mappa dei clochard è purtroppo ampia. Bivacchi negli ultimi mesi si sono registrati sotto la palafitta del ristorante la Luna Al Passetto, nei locali delle ex batterie del Parco del Cardeto, nei bagni dismessi del Parco del Pincio. E ancora: nella scuola, dove è in corso il restyling, delle ex Antonini e nella zona portuale, tra l’ex stazione marittima e in un’ala dell’ex Fiera della Pesca.