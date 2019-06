Bis di Pugnaloni «Dehors in centro e Tosap rivista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Simone Pugnaloni è di nuovo sindaco per 152 voti di scarto su Dino Latini. Verso l’un e 40’ di lunedì è salito in Municipio scortato da circa 200 suoi fedelissimi in festa, tra cui i familiari e gli assessori uscenti.Sindaco, a quando l’insediamento e l’annuncio della giunta?«L’insediamento credo già in settimana, per la giunta 15-20 giorni, nel 2004 Latini la varò a settembre, non c’è un vincolo temporale, mentre invece entro 45 giorni va fatto il primo consiglio comunale».