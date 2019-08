Bimbo finisce a terra dopo essere stato urtato da una macchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura questo pomeriggio intorno alle 19 in corso Carlo Alberto dove una macchina ha urtato un bimbo di sette anni mentre probabilmente aveva iniziato ad attraversare la strada. L’automobilista non è riuscito a frenare in tempo la rosa dell’auto e il bimbo è finito a terra. Dal Piano è subito scattata la richiesta di soccorso alla centrale del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118. Il bambino è stato portato per accertamenti al pronto soccorso del Salesi, buone le sue condizioni di salute. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia della Polizia locale