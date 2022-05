Bimba positiva al Covid muore all'ospedale pediatrico Salesi. La piccina di 4 anni era affetta da altre patologie

ANCONA - Muore una bimba di 4 anni ricoverata nel reparto di rianimazione pedriatica del Salesi dal 1° maggio. La piccola era arrivata dall'ospedale di Fano. in ospedale e positiva al Covid il 1° maggio per una gravissima crisi respiratoria , è morta una bambina di 4 anni. Il decesso è stato comunicato dal direttore della Sod dell'ospedale pediatrico marchigiano che ha diramato un bollettino medico. «La bambina è risultata positiva al tampone Sars-CoV-2 e al ricovero presentava un quadro di grave Ards ad etiologia prevalentemente batterica. La paziente era affetta da importanti comorbidità: Trisomia 18, Ipoplasia corpo calloso, Cardiopatia congenita complessa tipo miocardio non compattato con difetti interventricolari muscolari multipli e anomalie vascolari. Alla progressiva risposta alla terapia antinfettiva impostata (normalizzazione degli esami ematici) non è corrisposto un miglioramento del quadro respiratorio che si è mantenuto costantemente precario nonostante l’applicazione di strategie di ventilazione meccanica convenzionali e non convenzionali. Al deterioramento respiratorio è corrisposto un progressivo deterioramento della funzione cardiovascolare, fino al decesso della piccola paziente».

