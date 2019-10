Bimba ai giardini con il cane i vigilila sorprendono arriva la multa per i genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Una dodicenne porta il cane al parco, nonostante il divieto, e i vigili multano i genitori. Era da sola senza altri familiari. L’episodio è accaduto martedì al parco della Pace. La multa ancora non è stata notificata ma il padre sui social ha manifestato la propria indignazione per quanto accaduto alla sua bambina. A chiamare la pattuglia della polizia locale sono stati altri genitori, presenti nel parco con i loro bambini intenti a giocare.Spesso, troppo spesso, devono arrabbiarsi con chi lascia i cani sciolti o non raccoglie i loro bisognini. Nel parco però è proprio vietato introdurre cani. Di continuo i vigili vengono chiamati e di fronte a chi trasgredisce non possono fare a meno di multare. Che sia per un cane portato sciolto, per un bisognino non raccolto oppure per un ingresso vietato. È questo l’ultimo caso che si è verificato. Il cane era al guinzaglio, la ragazzina aveva i sacchettini ma in quel parco però non ci poteva stare. I vigili avrebbero potuto chiudere un occhio, secondo qualche leone da tastiera, rischiando però una denuncia da parte dei presenti, tra cui chi li aveva chiamati pretendendo il controllo. La pattuglia ha quindi fatto il suo lavoro. Il cane nel parco non ci poteva stare. A condurlo era una minorenne e, come avviene per chi non ha 18 anni, hanno preso i suoi dati. La sanzione arriverà a casa ai genitori.I vigili le hanno chiesto se non sapesse che era vietato introdurre i cani nel parco e, a quanto pare, lo ignorava. Nessuno glielo aveva detto e non aveva fatto caso al divieto. Nessuno l’ha rimproverata, non aveva colpe, ma di questo ne risponderà la famiglia pagando 50 euro. Purtroppo la questione dei cani nei parchi è diventata la principale causa di lamentele che arrivano alla polizia locale. Ogni giorno numerose chiamate in cui vengono segnalati comportamenti vietati. Il fatto che a compierlo in questo caso sia stata una minore non giustifica l’infrazione. La multa in ogni caso arriva sempre ai genitori. Sommersi dalle lamentele i vigili urbani non possono fare altro che sanzionare dopo aver dedicato anche molto tempo alla prevenzione, tra volantini e raccomandazioni spesso però ignorate. Tra le segnalazioni degli ultimi giorni anche esche per topi trovate a Villa Torlonia e alla Cesanella.