Ladri di biciclette (per bambini) a Senigallia: il mezzo rubato ritrovato in strada e riportato a casa dopo 10 giorni

SENIGALLIA - Ieri pomeriggio la polizia ha restituito una bicicletta rubata ad un bambino. Si tratta di una bici, del valore di 340 euro, che era stata sottratta il 3 agosto sul lungomare di Senigallia, dove era stata parcheggiata.

Dove è stata ritrovata

I ladri avevano tagliato il catenaccio che vincolava la ruota posteriore. Ieri pomeriggio è stata individuata, parcheggiata in strada, in zona Saline. I proprietari, residenti a Senigallia, l’hanno riconosciuta ed è stata restituita loro dai carabinieri di Marzocca. Non aveva danni.