Senigallia, bici finisce contro il trenino turistico: ciclista in ospedale

SENIGALLIA - Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Senigallia. Una bici è finita contro il trenino turistico che gira per la città durante i weekend. Il sinistro si è verificato all'altezza del McDonald's, fuori dal centro di Senigallia, dove è in corso il Summer Jamboree. A finire in ospedale è stata la persona in sella alla bicicletta. E' stata soccorsa dai volontari del 118 e poi portata all'ospedale locale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto, per i rilievi, stanno operando i carabinieri.