Si schianta contro un camion: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

BELVEDERE OSTRENSE - Violento scontro ieri, verso le 17, tra una Renault Megane e un autocarro lungo la Strada provinciale 18 in via Braccolino, direzione Ostra. A restare ferito è il giovane conducente dell’auto, un 21enne (J.C.le sue iniziali) residente a Belvedere Ostrense, operaio. Il ragazzo seguiva il mezzo pesante nella stessa direzione di marcia, ma improvvisamente, forse per essere stato abbagliato dal sole, non s’è reso conto in tempo che l’autoarticolato stava svoltando per immettersi nel parcheggio di un’azienda situata lungo la strada. Un impatto violento, che ha ridotto la vettura in un ammasso di lamiere, ma il giovane conducente è rimasto cosciente. Immediato l’allarme al 118, sul posto i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con un’ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba, la Polstrada di Fabriano e i Vigili del fuoco di Jesi. Data la dinamica complessa del sinistro, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata attivata anche l’eliambulanza Icaro01 che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona.