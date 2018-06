Malore in auto, la figlia accosta â€‹e chiama i soccorsi ma il padre muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - Malore fatale ieri lungo la strada principale che collega Belvedere Ostrense a Ostra Vetere. A perdere la vita è stato un uomo di 86 anni residente a Ostra Vetere. Il pensionato era andato a fare delle commissioni in mattinata insieme alla figlia. Erano partiti presto e verso le 10 stavano già rientrando verso casa. Improvvisamente, lungo il tragitto, in territorio di Belvedere Ostrense, il pensionato ha iniziato a stare male. E’ stato un attimo, la donna, che era al volante, accortasi che il genitore respirava male ha appena fatto in tempo ad accostare la macchina al bordo della strada e lanciare l’allarme al 118 e al fratello, che suo padre è purtroppo spirato. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.