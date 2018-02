Lascia un biglietto d'addio e si getta in un laghetto: è in condizioni disperate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - L'hanno trovata in un bacino artificiale, in condizioni disperate. Tragedia questa mattina a Belvedere Ostrense con una donna di 61 anni - italiana - residente a Morro d'Alba che si è gettata in questo piccolo lago. Tutti gli elementi sin qui raccolti lasciano pensare ad un gesto volontario anche perchè i familiari della donna questa mattina hanno trovato in casa un biglietto d'addio. Parole toccanti che hanno subito fatto scattare le ricerche con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno localizzato la sua autro vicino ad un bacino artificiale a Belvedere Ostrense nella zona di confine con Morro d'Alba e Sasn Marcello. Il suo corpo è stato ritrovato in questo bacino, in corso il tentativo di rianimazione. Sul posto i carabinieri di Belvedere Ostrense, i vigili del fuoco e l'automedica.