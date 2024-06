BELVEDERE OSTRENSE Vagava per la strada, spaventata, stremata, ferita. Era scappata da un’abitazione di campagna, sfuggita al suo padrone-orco che la teneva legata con un fil di ferro stretto attorno al collo. Un cappio rudimentale che le procurava un dolore insostenibile, al punto da spingerla a liberarsene con tutta la forza, strappando la corda di nylon a cui era legata.

La fuga

Così è riuscita a scappare dal recinto, vagando per ore nelle campagne di Belvedere Ostrense. Alcuni passanti hanno notato la cagnolona di un anno e mezzo e l’hanno segnalata. Dopo l’intervento dell’Ast di Jesi, i carabinieri forestali di Jesi-San Marcello hanno proceduto al sequestro del meticcio, che al collo portava ancora il laccio di metallo e presentava ferite profonde, con necrosi dei tessuti. Ora Dima sta bene, è stata nutrita e curata dal personale dell’Ast e affidata al canile rifugio di Maiolati Spontini. Nel frattempo, i carabinieri forestali, grazie al microchip inserito al momento dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina, sono riusciti a risalire al proprietario: secondo gli investigatori, il responsabile dei maltrattamenti non sarebbe lui, un tunisino, ma un suo connazionale di 43 anni, muratore residente a Belvedere Ostrense, a cui il cane era stato dato in affidamento da un mese. Il 43enne è stato denunciato per maltrattamento di animali: rischia una pena che va da una multa di 30mila euro a 18 mesi di reclusione. Ora Dima, affettuosissimo meticcio, si è ripresa, è in forma e cerca una nuova famiglia per ricominciare a vivere.