Incendio in una struttura, il rogo divora anche due automobili

BELVEDERE OSTRENSE - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 15 a Belvedere Ostrense per l'incendio di una struttura con all'interno materiale di vario genere tra cui gomme usate. Coinvolte anche due auto che erano nei pressi della struttura. Sul posto sono intervenute le squadre di Arcevia e Jesi con 5 automezzi per spegnere le mettere la zona in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.



