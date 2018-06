Giovane si allena in bici e si schianta con un'auto Soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - Una Peugeot 206 e una bicicletta da corsa si sono scontrate ieri verso le 15,45. Paura per il giovane ciclista. L’incidente – sulla cui dinamica stanno lavorando i Carabinieri – si è verificato in via Fornace, lungo un rettilineo in discesa tra la frazione Acquasanta e la croce d’acciaio della frazione Fornace. Paura come detto per il giovanissimo ciclista, uno sportivo di 16 anni di Ostra, che pedalava in sella alla sua bicicletta per un allenamento, in vista di una gara ciclistica. Nel violento impatto con la vettura, condotta da una donna, il ragazzino è stato scaraventato a terra. E’ stata proprio la donna alla guida dell’utilitaria a lanciare l’allarme al 118 e far scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi e, data la giovane età del ferito e la dinamica maggiore del sinistro, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata anche l’eliambulanza medicalizzata Icaro01 per trasferire immediatamente il ciclista a Torrette. Per fortuna il giovane indossava il caschetto che lo ha protetto da eventuali traumi cranici. Infatti pur nella rovinosa caduta è rimasto sempre cosciente. Trasportato con un codice rosso precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per scongiurare eventuali traumi interni.