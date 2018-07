Furti in quattro case: i ladri affamati mangiano e scappano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - Raffica di furti in paese. Quattro le abitazioni visitate da una banda di ladri che, approfittando delle finestre lasciate aperte per il caldo, si è introdotta all’interno portando via denaro e tutto quello che si poteva rubare, compreso un televisore e generi alimentari. In due casi hanno portato via delle borse, svuotate del denaro e abbandonate in cortile. In un’abitazione non sono riusciti a trovare niente da rubare, nelle altre hanno preso denaro contante, mangiato prima di andare via e preso un televisore. Indagano i carabinieri della locale Stazione e della Compagni di Senigallia. In via di quantificazione il bottino.