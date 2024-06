Belvedere Ostrense, il cagnolino ha un laccio di metallo che gli strazia il collo: scatta la denuncia per maltrattamenti

BELVEDERE OSTRENSE - I Carabinieri Forestali del Nucleo di Jesi-San Marcello, dopo la segnalazione arrivata all' Ast di Jesi, hanno sequestrato un cane meticcio femmina, trovato mentre vagava nelle campagne di Belvedere Ostrense con un laccio di metallo al collo. Il cane riportava lesioni al collo e necrosi dei tessuti provocate dalla catena che era stata collocata attorno al collo del cane, presumibilmente per evitarne la fuga.

Dopo alcune indagini i Carabinieri Forestali hanno individuato il proprietario attraverso la lettura del microchip inserito al momento dell’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina: hanno accertato che la presunta responsabilità è attribuibile a un tunisino di 43 anni residente a Belvedere Ostrense, a cui il proprietario del cane, un altro tunisino del posto, aveva affidato l’animale da circa 30 giorni.

Il 43enne è stato denunciato per maltrattamento animale: rischia una pena che va da 30mila euro di multa a 18 mesi di reclusione.

Il cane è subito stato affidato in custodia giudiziale al canile rifugio di Maiolati Spontini per le cure del caso ad opera del personale Ast. Il sequestro è stato convalidato e l’animale ora è in buone condizioni di salute.