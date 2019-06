L'auto si incendia in corsa: il conducente si salva per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - Un’auto si incendia mentre è in marcia e il conducente si salva in extremis. Attimi di paura questa mattina verso le 7 lungo la strada provinciale 17 poco dopo l’Acquasanta, in contrada Fornace di Belvedere. Una berlina modello Mercedes, di vecchia immatricolazione, si è incendiata presumibilmente per un guasto meccanico, proprio mentre era in transito. Il conducente, che stava andando a lavorare, si è accorto subito del fumo nero che usciva sempre più abbondante dal vano motore. Ha fatto appena in tempo ad accostare, prendere alcuni effetti personali, scendere e mettersi in salvo che la Mercedes - auto aziendale - si è completamente incendiata ed è diventata una palla di fuoco. Le fiamme hanno divorato la carrozzeria dell’auto e si sono propagate velocemente. Immediato l’allarme al 115 da parte dello stesso conducente.