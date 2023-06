Battino, l'assessore anconetano enfant prodige, ricorda la Maturità: «Mi sono goduto il momento, fate lo stesso»

ANCONA- Mercoledì 21 giugno scatterà l'esame di Maturità 2023. Migliaia di studenti saranno tra i banchi per chiudere il proprio percorso scolastico e prepararsi al mondo dell'Università. Marco Battino, giovanissimo assessore del Comune di Ancona all'Università, ai giovani e all'economia della Notte a soli 23 anni, ricorda il suo di esame nell'estate del 2019: «E' stata l'ultima sessione prima del Covid, siamo stati fortunati a poter vivere un momento del genere che poi si porta dietro per tutta la vita».

«Godetevi il momento»

«C'erano le tre buste all'esame orale, ho un bellissimo ricordo.

Feci la Maturità al Liceo Savoia ma non avevo ancora idea di cosa mi stava per attendere. La carriera politica? Onestamente, al tempo, non ci pensavo sapevo solo di voler proseguire e intraprendere gli studi in Economia e commercio come ho fatto. Il consiglio che voglio dare ai maturandi è di godersi il momento, certi attimi li ricorderete per sempre».