«Basta tagli all’ospedale Profili. Non toccate la mensa interna»

FABRIANO In nome di un possibile risparmio si fa di tutto, pure esternalizzare il servizio mensa dell’ospedale di Fabriano. A dire no a questa proposta sono sia gli utenti ricoverati che ogni giorno mangiano nella propria camera il vitto preparato dagli addetti che medici e infermieri in servizio. Corsa contro il tempo per salvare la cucina del Profili, già oggi potrebbe arrivare la notizia di una retromarcia da parte della direzione che potrebbe evitare quest’operazione. Fp Cgil all’attacco: «Il processo di esternalizzazione della mensa, espresso il primo marzo dal direttore Area Acquisti e Logistica, dottor Spaccia, va fermato. La decisione desta sia sorpresa, dal momento che la mensa del Profili è un servizio pubblico efficiente e valutato positivamente da chi ne fruisce, ma anche preoccupazione per le sorti del personale impiegato proprio nella sede di Fabriano».