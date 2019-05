Barriere Rfi, espropriate 70 aree: nella lista anche lo chef Cedroni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Partite le procedure di esproprio per 70 aree confinanti con la ferroviaria, dove sorgeranno le barriere antirumore. Tra i cittadini interessati anche lo chef Moreno Cedroni, ignaro del provvedimento come altri suoi concittadini. «Non ne sapevo nulla – risponde contattato al riguardo – non posso dire nemmeno se è riferito alla casa o al ristorante, non avendo ricevuto comunicazioni. Mi informerò». Di sicuro comunque non è a rischio l’attività del ristorante La Madonnina del Pescatore, né il cuoco stellato rischia lo sfratto da casa.