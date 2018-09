Schianto auto-moto, in gravi condizioni â€‹un uomo di 54 anni e una donna di 61

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARGNI - Schianto auto-moto sulla strada provinciale 103 a Bargni: feriti in modo piuttosto serio l’uomo di 54 anni, falconarese, e la donna sessantenne che viaggiavano sulla due ruote. Sono stati trasportati entrambi agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona: lei su un’eliambulanza, lui su un mezzo del servizio 118. Illesa invece la conducente della vettura, 61 anni il dicembre prossimo, che vive a Tavernelle di Colli al Metauro. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 16.30, in via Cartoceto su un tratto di strada piuttosto decentrato rispetto al paese di Bargni. Secondo la prima ricostruzione dello scontro, effettuata dalla polizia municipale di Colli al Metauro, uomo e donna erano diretti verso Serrungarina e viaggiavano su una moto di grossa cilindrata, una Bmw: si sono scontrati con una Fiat 500 bianca che stava uscendo da una strada laterale sbrecciata. I due centauri sono volati via, sbalzati dall’urto, e sono ricaduti a terra: l’urto è stato violento soprattutto per la passeggera. Nella fase concitata dei primi soccorsi, spiegheranno poi i vigili urbani di Colli al Metauro, coordinati dalla comandante Valeria Argentati, sembrava che la donna ferita accusasse i problemi più seri a una gamba. Il casco era integro, la sessantenne rispondeva alle domande dei soccorritori e sembrava del tutto vigile, anche se molto dolorante. Sul posto due mezzi del servizio 118, uno dalla postazione a Calcinelli e l’altro da Fossombrone, ma il personale medico ha preferito attivare il trasporto di massima urgenza e di richiedere l’intervento dell’eliambulanza, ritenendo più opportuno che la donna fosse seguita dagli specialisti dell’ospedale regionale. Meno pesanti, anche se per niente affatto trascurabili, i traumi riportati dal cinquantaquattrenne falconarese alla guida della moto Bmw. Gli è stato applicato un collare ortopedico (riusciva comunque a reggersi sulle proprie gambe) e anche nel suo caso è stato disposto il trasporto fino all’ospedale Torrette di Ancona, ma in ambulanza.