Barelle in corridoio e clochard: scatta l'sos il pronto soccorso scoppia

SENIGALLIA - Una domenica sera da incubo al pronto soccorso tra personale in trincea e pazienti ammassati anche sulle barelle del corridoio. È stato necessario l’intervento dei carabinieri, chiamati per le situazioni di nervosismo che si erano venute a creare. Il reparto di emergenza preso dall’assalto dai pazienti ha comportato lunghe attese ed agitazione. L’unico che della situazione caotica non si è nemmeno accorto è stato un clochard che da tempo ha deciso di trascorrere la notte al pronto soccorso.