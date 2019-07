Barca affondata al porto i vigiili del fuoco la risollevano con i palloni gonfiabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Notte movimentata: i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte nel porto turistico di Ancona per una barca affondata. Giunti sul posto hanno sollevato la barca con i palloni gonfiabili e aspirato l'acqua all'interno dello scafo riportandola in galleggiamento. Non si segnalano persone coinvolte.