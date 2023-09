Barca affonda nel porto turistico di Ancona: recuperata con dei palloni gonfiabili e liberata dall'acqua con una motopompa

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi nel porto turistico di Ancona per recuperare un’imbarcazione semiaffondata. Il Nucleo portuale di Ancona, in collaborazione con i sommozzatori provenienti da Teramo, mediante appositi palloni gonfiabili hanno rimesso sopra la linea di galleggiamento la barca e successivamente hanno introdotto all’interno del natante una motopompa per svuotarla dall’acqua presente.

Nessuna persona coinvolta

Appena possibile l’imbarcazione e stata accompagnata in una zona apposita del porto per la messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Capitaneria di Porto