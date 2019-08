Barbara, torna la sagra della pasta: il ricavato sarà devoluto in beneficenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARA - Torna come ogni estate la tradizionale Sagra della Pasta con una edizione speciale dedicata ai 10 anni di attività. L’iniziativa sempre più apprezzata non solo per la qualità dei prodotti e degli spettacoli, ma anche per il suo fine benefico si svolgerà dal 22 al 25 agosto. In cucina un nuovo chef marchigiano che propone piatti della tradizione come il sugo d’oca della battitura, le pappardelle al cinghiale, l’oca in porchetta e tanto altro non tralasciando idee innovative come ad esempio la pasta al limone, il tutto abbinato al pluripremiato vino della cantina Santa Barbara e contornato da tanto divertimento per tutti i gusti. Il programma infatti prevede: orchestra di liscio con pista su cui ballare, festa latina, musica ‘70/’80/’90, sfilata di abiti da sposa, comicità con i Sequestrattori direttamente da Zelig, osservazioni con telescopi e spiegazione della volta celeste, ma anche per i bambini giochi e mercatino delle pulcette dove potranno scambiare e vendere i giocattoli che non usano più nell’ottica del no spreco e per gli adolescenti si balla con il maxi schermo e just dance. Tutto il programma, il menù e soprattutto il progetto sociale che si andrà a finanziare è visibile sul sito dell’evento www.lasagradellapasta.it o telefonando al numero 334.9832976 o seguendo la pagina facebook. Il bellissimo borgo di Barbara si trasformerà per 4 giorni in una grande festa grazie all’impegno dell’associazione di volontariato DoUnaMano ma soprattutto alla collaborazione del Comune di Barbara e dei numerosi sostenitori e volontari. Si ricorda che in caso di maltempo solo gli spettacoli verranno annullati, sarà comunque possibile mangiare al coperto nella nostra struttura in muratura.