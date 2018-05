Blitz dei malviventi â€‹Tagliano la cassaforte e fuggono con i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARA - Tagliata la cassaforte in un’abitazione di via Borgo Giuseppe Mazzini. Il proprietario si è accorto solo venerdì pomeriggio, rientrando a casa dopo essere mancato dopo aver passato la notte fuori città. I banditi devono averlo tenuto d’occhio. Hanno forzato un cancello sul retro poi, una volta entrati nel giardino, hanno segato una persiana e rotto il vetro. Dentro hanno messo tutto a soqquadro poi, trovata la cassaforte, l’hanno tagliata per prendere gioielli e soldi contenuti all’interno. Un bottino non ingente. Sono saliti anche al piano di sopra creando altro caos.