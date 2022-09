Martedì i funerali di Mattia Luconi, lutto cittadino a San Lorenzo in Campo. Domani la camera mortuaria

BARBARA - Martedì a San Lorenzo in Campo sarà lutto cittadino. Un giorno dove il dolore per le vittime dell'alluvione si rinnoverà nella comunità, pronta a stringersi attorno ai familiari del piccolo Mattia Luconi. Martedì alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara, si celebreranno i funerali del bimbo di 8 anni strappato dalle braccia della mamma e trascinato via dalla corrente. Dopo le esequie la salma del bimbo sarà tumulata nel cimitero di San Pietro di Arcevia.

La camera mortuaria aperta da domani alle 9 a Senigallia

Da domani mattina, lunedì 26 settembre, alle 9 nella camera mortuaria dell'ospedale di Senigallia si potrà salutare Mattia e portare conforto ai familiari sconvolti da una tragedia immane che ha straziato le Marche.

E sempre domattina il sindaco di San Lorenzo in Campo - cittadina dove Mattia viveva con la mamma - firmerà l'ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza dei funerali del piccolo Mattia «in segno di stima, affetto, rispetto e partecipazione al profondo dolore della mamma Silvia, del babbo Tiziano, dei nonni Mimma, Millo e Marisa, degli zii Caterina con Alessandro e Paolo con Alice, dei cugini e dei parenti tutti».