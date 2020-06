Barbara, in lacrime per la mamma stroncata da una malattia. Il sindaco: «Sorpresi e colpiti. Cristiana aveva sempre con il sorriso sulle labbra»

BARBARA - Commozione a Barbara per la scomparsa, a soli 57 anni, di Cristiana Bocchini. Casalinga, conosciutissima nella cittadina, moglie di Sauro Guidarelli noto autotrasportatore e mamma di Nicola, Cristiana è stata vinta in poche settimane da una gravissima malattia. Una morte inattesa, che ha colpito un paese che oggi, potrà salutare Cristiana per l’ultima volta nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta dove il feretro arriverà alle 17, ancora in un clima di distanziamento sociale ma con un afflato partecipativo di cui si rende interprete anche il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini: «Siamo tutti rimasti sorpresi e colpiti - dice il primo cittadino - per questa perdita così inattesa. Cristiana era una donna solare, sempre col sorriso sulle labbra. Nessuno si attendeva un dramma di questa portata, consumatosi tra l’altro in pochi giorni. Un dispiacere collettivo, per il quale ci stringiamo ai familiari e anche alla sorella con tutto il nostro affetto». Sul profilo social di Cristiana, il dolore dei tantissimi amici, esternato in una varietà di forme, dai semplici «Ciao Cristiana», al pacato e partecipe «Riposa in pace», sino ad intense e toccanti espressioni di affetto e di vicinanza: «Tutto è stato così tremendamente veloce che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di salutarti», dichiara uno degli amici che l’aveva accompagnata a Milano, più di trenta anni fa, per creare il suo specialissimo abito di matrimonio, e che ricorda oggi l’allegria di quella lontana giornata. Flash di una vita che è difficile sintetizzare in poche righe, ma che sono lo specchio dell’affetto di una cerchia di conoscenze documentata dai quasi cinquecento amici che Cristiana aveva nel suo profilo facebook. Purtroppo, per le necessarie misure di sicurezza, questo pomeriggio nella chiesa di Barbara non potranno essere ammesse più di cinquanta persone. Ma in tanti saranno sicuramente presenti col ricordo e con la preghiera. © RIPRODUZIONE RISERVATA