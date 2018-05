Si accorgono di un'auto sospetta: ladri messi in fuga dai residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARA - Ladri messi in fuga dai residenti a Barbara, dove giravano a bordo di una Ford Focus venerdì sera. Stessa macchina segnalata come sospetta ai carabinieri di Corinaldo. I cittadini che si conoscono tutti hanno subito notato la presenza dell’auto, di cui hanno preso anche il numero di targa. Si aggirava con due persone che cercavano di controllare i movimenti degli abitanti, come a verificare se le case fossero vuote ma l’attenzione alta ha permesso di scongiurare il peggio.