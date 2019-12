Esplosione allo sportello e auto rubate usate come barricate: torna la banda del bancomat

BARBARA - Torna la banda del bancomat, colpo esplosivo nella notte allo sportello Ubi Banca del centro commerciale in via Kennedy.

LEGGI ANCHE:

Boato nella notte, esplosione sventra il bancomat: banditi in fuga con i soldi

Esplosione del bancomat e fuga In due minuti presi 70mila euro

Il boato, causato dalla "consueta" tecnica della marmotta, ha svegliato gli abitanti della zona intorno alle 3,30 della notte scorsa: ma i tempi di reazione non non sono stati sufficineti a sorprendere la banda sul fatto. Una banda molto organizzata che aveva preparato il colpo nei minimi dettagli, comprese le vie di fuga. I ladri, infatti, prima di assaltare lo sportello baancomat, avevano rubato nelle vicinanze tre auto, poi utilizzate come "barricate" per eseguire il colpo con tranquillità. Hanno infatti bloccato via Kennedy, via Montale e via Berti, per poi scappare probabilmente a bordo di una Bmw scura. Indagano i carabinieri di Senigallia. Ancora da quantificare il bottino che però dovrebbe essere sostanzioso: lo sportello era stato infatti caricato per l'ultimo weekend prima di Natale.

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA