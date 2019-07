Il buio dopo la tempesta: il paese ostaggio del blackout per 14 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARA - A Barbara un interminabile black-out dalle 18.20 di ieri alle 8.05 del mattino di oggi: la ‘tempesta perfetta’ ha lasciato il segno, nell’entroterra senigalliese, soprattutto nella cittadina dell’hinterland rimasta al buio per ben 14 ore, con disagi e danni che determinano la vibrata protesta del sindaco Riccardo Pasqualini: “Trovo incomprensibile - dice il primo cittadino Riccardo Pasqualini- che nel 2019 un paese possa restare per quattordici ore di fila senza luce, quando in tutti i comuni circostanti i black out sono stati o modesti o addirittura assenti. A nulla sono valse le segnalazioni: l’Enel ha un numero verde e noi l’abbiamo tempestato di chiamate, riuscendo con difficoltà a metterci in contatto con un operatore che ci diceva semplicemente che una squadra era già sul posto".