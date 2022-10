Dove è finita Brunella Chiù? Si prosciuga un lago per trovare la mamma inghiottita dal fiume

BARBARA - Si va avanti senza arrendersi, senza fermarsi. Brunella Chiù è ancora dispersa e questo non sapere dove sia finita è una spina nel cuore di tutti, è la tragedia nella tragedia a quasi un mese e mezzo dall'alluvione che ha devastato interi paesi tra le province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata. Una tragedia immane, con 12 vittime e la mamma di Noemi Bartolucci che ancora non si trova.

Si cerca nel Misa e nel Nevola, si svuota anche un laghetto

Oggi due squadre di ricerca dei vigili del fuoco hanno perlustrato l'area dove i fiumi Misa e Nevola confluiscono, verso valle: niente. La squadra di Senigallia, assieme alla protezione civile sta continuando l'opera di prosciugamento di un laghetto - nel Comune di Trecastelli - vicino a dove il piccolo Mattia Luconi è stato ritrovato, con l'obiettivo di controllare il fondale: un tentativo in più, per non lasciare niente di intentato, semmai la povera mamma si trovasse proprio lì sotto, incastrata da qualche parte, prigioniera dell'acqua melmosa del piccolo specchio d'acqua ancora inesplorato.

Le ricerche proseguono, ma è come cercare un ago in un pagliaio perchè Brunella potrebbe trovarsi ovunque: la potenza dell'acqua del fiume che ha esondato ha ridotto in un ammasso di lamiere contorte, irriconoscibile, la macchina con cui la mamma di 56 anni stava cercando di scappare dall'esondazione assieme alla figlia sedicenne Noemi Bartolucci, inghiottita anche lei - ma ritrovata - dall'onda impressionante che si è riversata a Barbara. Per cercare Brunella le squadre di soccorso in questo mese e mezzo hanno controllato tre volte tutto il percorso del fiume, da dove Brunella è stata trascinata via fino al porto. Tre volte. Ma di lei nessuna traccia.