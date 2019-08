Bar ritrovo di pregiudicati e ubriachi: disposta la chiusura per dieci giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina gli agenti delle Volanti e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ancona, hanno notificato alla titolare di un bar del quartiere Archi, il provvedimento di sospensione temporanea del locale per 10 giorni, disposta ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in quanto il locale, nell’ultimo periodo, era un di ritrovo di pregiudicati trovati anche in stato di ubriachezza, la cui presenza rappresentava un indice di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.Tale situazione creava disagio alla cittadinanza tanto che erano giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini. Inoltre, la notte di ferragosto, alle 4.10, gli agenti della Squadra Volanti della Questura dorica erano intervenuti per una violenta rissa tra più persone due delle quali in evidente stato di ubriachezza.I FATTI DI FERRAGOSTOAnche a Ferragosto volanti in azione.. Questa notte alle 4.10 gli agenti sono intervenuti in via Marconi ove, all'esterno di un locale pubblico, era stata segnalata una lite violenta tra più persone. Nell occasione i poliziotti giungevano immediatamente sul posto ove a fatica dividevano due anconetani di 32 e 34 anni, noti alle forze dell’ ordine, che erano venuti alle mani per gelosia nei confronti della loro ex, un anconetana di 38 anni anche lei nota alla polizia. Un quarto individuo, successivamente identificato per un tunisino di 29 anni, intervenuto in difesa della donna era scappato prima dell’arrivo della volante. Nel corso dell intervento gli agenti appuravano che la donna aveva scatenato la rissa aggredendo il suo ex di 32 anni. Tutti poi venivano alle mani colpendosi reprocicamente con calci e pugni nessuno ricorreva alle cure sanitarie anche presentavano visibili ecchimosi al volto. Tutti i partecipanti alla lite venivano indagati per rissa.. Per la donna ed il 32 enne scattava anche la sanzione per ubriachezza.