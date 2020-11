Ancona, bar e ristoranti al porto possono riaprire. L'ordinanza dei ministri di Salute e Trasporti

ANCONA - Ristoranti e bar del porto come gli autogrill. Un’ordinanza siglata martedì dal ministro della Salute Roberto Speranza e della ministra ai Trasporti Paola De Micheli, dà il via libera alla riapertura

degli esercizi di somministrazione di cibo e bevande che si trovano nelle aree portuali e negli interporti. Una notizia non da poco per quei locali del golfo dorico che, con il passaggio delle Marche a zona arancione, avevano dovuto abbassare le saracinesche la scorsa domenica, alzandole solo per l’asporto.

L’estensione

Si tratta di un’estensione delle disposizioni adottate per gli scali aeroportuali, per i bar all’intero degli ospedali e, appunto, per gli autogrill. Nel Dpcm del 3 novembre, con il quale sono state istituite le zone di rischio, viene infatti stabilito che «restano comunque aperti (anche nelle Regioni collocate nello scenario di tipo 3, dove il livello di rischio contagio è considerato alto, e nello scenario di tipo 4, con livello di rischio molto alto, ndr) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti».

La richiesta

Gli operatori del settore e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori del trasporto merci, hanno manifestato, negli scorsi giorni a livello nazionale, l’esigenza di tenere aperte queste attività, quali servizi essenziali, anche nei porti e negli interporti. Di qui, la decisione del ministero della Salute, di concerto con quello dei Trasporti, di estendere le misure, valide fino al 3 dicembre. Una svolta che ha colto di sorpresa anche gli stessi esercenti che operano all’interno del porto dorico. «Non me l’aspettavo e, ovviamente, ne sono contento – il commento di Andrea Manganelli, titolare dell’omonimo bar di fronte alla sede dell’Autorità di sistema portuale –. Nel bene e nel male, noi ci siamo sempre stati. Ora magari potremmo essere visti come dei privilegiati, ma ne abbiamo dovute affrontare tante negli anni: il calo dei turisti quando vennero messe le reti, il biennio di chiusura di Fincantieri, fino ad arrivare all’estate appena trascorsa, quando il Covid ha azzerato del tutto la presenza dei turisti. Ora, torneremo a lavorare anche con il servizio al tavolo, sempre nel rispetto delle regole anti-Covid».

L’attività di Manganelli non ha mai chiuso del tutto i battenti da quando la regione è scivolata in zona arancione, e ha continuato a servire i propri clienti con l’asporto dalle 5,30 alle 18: «Certo, un caffè in un bicchiere take away non è come berlo al tavolo, ma abbiamo preferito questa opzione piuttosto che abbassare del tutto le saracinesche. Anche durante il lockdown di primavera avevamo fatto così».

La speranza

Ora ci si rialza. «Adesso, con questa ordinanza, potremo tornare a far sedere i nostri clienti al tavolo. In generale, speriamo che le cose migliorino in fretta un po’ per tutti perché la situazione è comunque complicata». Il provvedimento riguarda sia gli esercizi all’interno dei terminal che, in generale, quelli di tutta l’area portuale.

Martina Marinangeli

