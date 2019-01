Bando regionale: corso per 18 disoccupati pronti a diventare norcini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Le potenzialità enogastronomiche del Fabrianese potrebbero davvero contribuire alla ripresa economica e occupazionale del Fabrianese. Il riferimento principale è al salame di Fabriano. Proprio in questi giorni, durante l’assemblea generale del Consorzio per la produzione e la tutela del Salame di Fabriano, organismo costituito dall’assessorato comunale alle Attività produttive per il rilancio di questo prodotto tradizionale, sono state annunciate varie iniziative. Fra queste, un corso di formazione di norcineria, che sarà possibile grazie a un bando regionale che il Comune di Fabriano si è aggiudicato. Il corso è rivolto a 18 giovani disoccupati che potranno frequentare 300 ore di lezione, 90 delle quali in stage presso aziende del territorio.