SENIGALLIA - La banda della cassaforte colpisce ancora. Svaligiata una casa bifamiliare a Montignano sabato pomeriggio. Rubati gioielli per oltre 5mila euro, tra cui un anello solitario di diamanti, diversi soldi in contanti e addirittura scarpe, una borsa e un paio di occhiali griffati. E’ accaduto in via della Draga, una zona collinare immersa nel verde dove comunque ci sono diverse abitazioni. «Sicuramente cercavano la cassaforte che non abbiamo – racconta la proprietaria –, hanno spostato diversi quadri e mi hanno rotto anche un mobile, dove forse pensavano ci fosse un doppio fondo».

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Assalto in villa, ladri in fuga con 4mila euro



Il blitz



I ladri sono entrati in azione tra le 18.30 e le 20. Hanno messo a soqquadro prima la casa al piano terra, dove sono entrati forzando una finestra con un piede di porco, poi sono saliti al piano superiore dove abitano altri familiari. Qui, sempre con un piede di porco, hanno forzato la porta. Non hanno lasciato nulla di intentato, cercando ovunque. «Nei giorni precedenti un ragazzo mi ha seguito – racconta la vittima del furto – c’ho pensato solo ora, inizialmente non c’avevo dato peso. Ero andata dai miei a Senigallia e avevo notato una macchina grigia che mi seguiva. Il ragazzo alla guida mi guardava, avevo accelerato e lui aveva fatto altrettanto. Quando sono arrivata sulla Statale a Marzocca invece di arrivare al semaforo per prendere via Garibaldi e arrivare a Montignano ho girato prima in via Ischia e lui ha fatto lo stesso».

Il sospetto

I giorni seguenti ha notato un ragazzo, simile a quello della macchina, in un parco vicino alla scuola del figlio quando è andata a riprenderlo. «Credo fosse sempre lui – aggiunge – non era di Montignano, qui ci conosciamo tutti. Secondo me è stato qualcuno che seguiva i miei movimenti per capire quando casa sarebbe stata libera». E’ il pensiero che hanno avuto molte vittime di recente perché gli episodi sono avvenuti tutti nell’arco di poco tempo, al massimo due ore. Come se i ladri li stessero spiando. «Hanno rubato sia da me che da mia suocera gioielli per almeno 5mila euro – prosegue la donna – c’era anche il mio anello solitario di diamanti che me lo metto sempre quando esco ma sabato sono uscita di corsa e l’ho lasciato lì. Poi c’erano diversi soldi e hanno portato via un paio di scarpe, un paio di occhiali e una borsa, tutti di marca. Il pensiero che abbiano messo mano tra le nostre cose, toccato tutto è terribile, è stata una violenza. Il bottino l’hanno infilato una federa – aggiunge - perché ho trovato in giardino un cuscino senza federa che devono aver abbandonato nella fuga».



La serie nera



Raid che proseguono ormai da diversi giorni, senza tregua. Alcuni avvengono in pieno giorno, come quest’ultimo episodio e i precedenti a Scapezzano in via dei Cappuccini dove hanno smurato una cassaforte e alle Saline in via dei Gerani dove, invece, l’hanno tagliata. Ci sono inoltre altri episodi che si sono verificati di sera. Non è escluso che ci siano in giro anche due bande diverse. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri che confidano nella collaborazione dei cittadini per ricevere segnalazioni di persone o veicoli sospetti così da poter fermare i ladri.