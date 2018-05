Le motivazioni: «Da Bianconi condotta infedele: non ha tutelato Banca Marche»

di Federica Serfilippi

ANCONA - «È manifesta la violazione da parte di Bianconi del principio di lealtà, immanente al ruolo di Direttore Generale in seno alla banca. Egli, in un evidente abuso dei poteri esercitati, informati e sviati al primario interesse personale, in chiaro conflitto con quello della banca, poneva in essere una condotta gravemente infedele avallando e privilegiando pratiche di finanziamento totalmente imprudenti per la banca».È uno dei passi che ricostruisce i rapporti tra l’ex dg di Banca Marche Massimo Bianconi e l’istituto di credito, dichiarato insolvente nel marzo 2016, inseriti nelle motivazioni della sentenza legata al processo che lo scorso gennaio ha condannato l’ex manager a scontare tre anni di reclusione per il reato di corruzione tra privati. Processo nato da uno stralcio dell’inchiesta principale sul crac dell’istituto di credito.