Ballo tra i tavolini allo Sugar Suite: non c’è la licenza, scattano i sigilli

SENIGALLIA - Sigilli allo Sugar Suite chiuso nella tarda mattinata di ieri dalla polizia. Gli agenti del Commissariato hanno notificato al proprietario l’ordinanza di chiusura, che prevede il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Ancona su richiesta della procura. Al noto locale del lungomare Alighieri viene contestato l’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo, non avendo i requisiti e nemmeno l’autorizzazione per far ballare i clienti al suo interno.