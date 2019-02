Balli fuorilegge allo Sugar Suite: la rabbia dei clienti dopo i sigilli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA «Di questo passo va a finire che il sabato sera ci tocca fare una briscola con gli anziani». E’ uno dei commenti dei clienti dello Sugar Suite, chiuso venerdì dalla polizia alla vigilia di un weekend di divertimento. La gente si lamenta perché non sa più dove andare la sera. C’è chi se la prende con le regole troppo rigide e non vuole far diventare Senigallia un mortorio. «Pure voi? Qui non si sa più dove sbattere la testa il fine settimana». A gennaio erano stati chiusi, per altri motivi, l’Ethò e il Monella, una discoteca e un night club che non avevano superato il controllo della commissione comunale di pubblico spettacolo. L’organismo di vigilanza del Comune, formato anche dai vigili del fuoco, aveva imposto delle prescrizioni a cui i locali si dovevano adeguare per garantire la massima sicurezza prima di riaprire. La commissione riguarda solo il pubblico spettacolo quindi non ha controllato lo Sugar Suite, essendo questo un bar e ristorante, a cui la Procura però contesta l’esercizio abusivo dell’attività di pubblico spettacolo. La proprietà ha spiegato che si trattava di danze spontanee, non essendo una discoteca e ha annunciato di impugnare l’ordinanza che ha imposto un sequestro preventivo. Un danno per l’esercizio commerciale dove erano già programmate feste proprio nel corso del weekend. «Sono senza parole – l’amarezza di un altro frequentatore -. L’unico bel locale di Senigallia e dintorni, gioioso allegro e divertente lo hanno fatto chiudere. Ragazzi siete bravi e sapete fare il vostro lavoro, tenete duro e non mollate». Molti anche gli incoraggiamenti. «Ma cosa vogliono fare di Senigallia? – commenta un altro - un cimitero di zombi dai 70 anni in su». «Tutta la mia vicinanza a chi, con impegno e sacrifici, prova a sollevare un litorale morto. Vi sono vicina». Lo Sugar Suite aveva lanciato la sfida invernale, movimentando il lungomare anche fuori stagione. Un locale che è stato in grado di attirare tantissima gente ed è stato proprio questo il problema. Sempre pieno e con clienti che ad una certa ora si mettevano a ballare, non potendolo fare.