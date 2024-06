ANCONA La Zac ci riprova. Dopo i risultati deludenti del primo fine settimana, ieri mattina è andata in scena a Portonovo la reprise della sperimentazione anti-traffico. Percepibili i primi miglioramenti ma le maglie del provvedimento sono rimaste comunque larghe, anche alla luce dei numeri da pieno assedio estivo. Il semaforo rosso a monte è scattato «intorno alle 10,30» secondo il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Giovanni Zinni. Secondo altri, addirittura prima.

Il presidio

Al varco erano presenti due addetti fissi - uno di Ancona Servizi e l’altro della Cooperativa Atlante - oltre ad una pattuglia dei vigili impegnata a supervisionare la situazione. Che i parcheggi a valle fossero pieni lo indicavano due grosse spie rosse, ma molti non sembravano proprio accorgersene. Poche le auto che non hanno tentato l’approccio coi “guardiani”, magari per ottenere una qualche forma di indulgenza. Ricevuta la risposta standard - “tutto esaurito” - tanti hanno accettato mestamente il loro destino, cercando posto altrove. Più testardi altri frequentatori della baia, che grazie alla loro insistenza hanno comunque ottenuto il permesso di scendere. «Provateci, se non trovate posto tornate su» veniva detto loro.

Il varco

«Maglie larghe? È tutto da copione, la Zac è uno strumento elastico. Se sei troppo rigido, poi il turista non scende» replica il vicesindaco Zinni. Per molti, comunque, quella di affidarsi alla fortuna era l’ultima spiaggia. Già alle 11, infatti, anche gli stalli blu del park scambiatore a monte erano andati tutti esauriti. Tanto da costringere i parcheggiatori a piazzare una transenna dietro cui si accodavano le auto in attesa che qualcuno liberasse un posto. Non pervenuto il park Pieri, «che dovrebbe aprire il 15 giugno» secondo Zinni. Il pienone lo testimoniano le navette, che dalle 11 e per un’ora abbondante hanno viaggiato in discesa alla massima capienza. Sul posto, proprio in quei minuti, è arrivato anche il comandante della polizia locale Marco Ivano Caglioti, rimasto a monte per verificare l’andamento e poi sceso nella baia per controllare i flussi veicolari generalmente scorrevoli, anche se nei momenti più intensi qualche piccola coda si è creata.

Situazione bollente

Intorno a mezzogiorno la situazione si è fatta davvero bollente. «Mi sa che vi conviene andare in qualche altra spiaggia» veniva detto agli automobilisti che cercavano di scendere a valle per parcheggiare. Oppure «provate lo scambiatore ma anche quello è pieno». In mezzo c’è finita anche una coppia di sposi che si è fermata a chiedere ai vigili di poter cendere per le foto di rito: permesso accordato. A chi ha lasciato l’auto sul bordo della Provinciale, in divieto, sono state staccate una trentina di multe. Pieno anche il parcheggio riservato alle moto. Complice il raduno Harley Davidson a Senigallia, lo spazio a disposizione bastava a malapena a muoversi. Per quanto riguarda l’accesso dei clienti di stabilimenti e ristoranti, ancora non è stato perfezionato l’elenco delle targhe autorizzate. Diverse attività hanno iniziato a rilasciare i permessi ma ha funzionato anche il sistema fiduciario. Come nel caso di chi si presentava dicendo di dover lasciare o prendere soltanto un parente in spiaggia. Nei momenti di ressa, i quattro operatori arrivavano a gestire un’auto ciascuno alla volta. E questa è la cronaca. Per il commento, la parola torna al vicesindaco Zinni. «La Zac sta funzionando, la baia è vivibile» ha sottolineato. «Al di là di qualche elemento perfettibile siamo molto soddisfatti di quello che stiamo costruendo e così lo sono gli operatori» ha concluso. La prova del nove stamattina.