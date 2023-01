ANCONA - Il caso delle buche finisce in consiglio comunale ed è subito bagarre nella piccola sala box della Mole che ha ospitato eccezionalmente la seduta, vista l’indisponibilità dell’auditorium (non senza polemiche delle opposizioni per gli spazi ristretti).

A scatenare la diatriba è stato l’avvocato Arnaldo Ippoliti (60100) che oggi depositerà in Procura il preannunciato esposto sullo stato delle strade della città, per chiedere di accertare «a quali aziende sono stati elargiti i finanziamenti, tramite quale procedura, quali certificati di conformità sono stati rilasciati all’esito dei lavori e chi li ha controllati». Inoltre, chiede se «la somma di 35 milioni di euro spesi in questi ultimi 8 anni per la manutenzione delle strade è da ritenersi congrua e compatibile con le condizioni attuali».

La replica



Piccata la reazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini, che ha snocciolato l’elenco degli interventi eseguiti dal 2015 al 2021. «Abbiamo investito 25 milioni e 227mila euro per decine di chilometri di strade», ha evidenziato, senza includere gli ulteriori 4,5 milioni che il Comune impiegherà per il lifting di altri asfalti previsti nel 2023 e suddivisi in 5 lotti. «Va rivisto interamente il modo in cui vengono assegnati i lavori - l’attacco di Ippoliti -. Com’è possibile che a fronte di spese ingenti, la situazione è questa? Ho un cliente che a Montesicuro è finito fuori strada, un altro proprio oggi (ieri, ndr) ha spaccato una ruota a Barcaglione. Girare in questa città è diventato un rischio».

L’assessore Stefano Foresi ha annunciato che, appena le temperature lo consentiranno, partiranno i lavori di consolidamento tra via San Martino e via Vecchini, dove la strada sta cedendo, a Candia e sulla circonvallazione di Montesicuro, per la quale è stata prevista una variante in bilancio. I crateri si sono aperti ovunque, anche in strade rifatte recentemente. Ma il maltempo ha aggravato la situazione anche nell’area portuale, problema al centro di un’interrogazione avanzata dalla consigliera Antonella Andreoli (Lega), interessata a sapere se esiste una programma di interventi per via Einaudi, largo Fiera della Pesca, via Vanoni, via Mattei e zone limitrofe.

Manarini ha ricordato il restyling già eseguito su 800 metri di via Mattei (per 1,3 milioni) e lo schema di convenzione firmato nel 2021 con cui l’Autorità portuale «si sarebbe impegnata a sostenere il 90% dei costi degli interventi sulle strade da sistemare: confidiamo - l’auspicio dell’assessore - che la nuova presidenza confermi l’impegno espresso». Una risposta che la Andreoli ha definito «sconcertante».