Baciata dal Superenalotto Non si accorge, poi gioisce Un colpo da 28mila euro

FABRIANO - Bel colpo. Una pensionata di 70 anni di Fabriano ha vinto 28mila euro a Superenalotto presso la Tabaccheria “Il Borgo” di Maria Grazia Gobbi, in via Martiri della Libertà. La donna, che ogni settimana gioca una schedina di 3 euro, non si era inizialmente accorta della vincita grazie al “4 più 1” ottenuto nell’ultima estrazione. Ieri mattina, infatti, si è recata nella rivendita, ha consegnato la scheda per giocare i soliti numeri, e quando la titolare ha inserito la scheda nell’apparecchio è scattata la segnalazione che annunciava la vincita di ben 28.000 euro. È la prima volta che l’anziana giocatrice abituale al Superenalotto vince una cifra così alta.