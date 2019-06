Avverte un malore, imprenditore â€‹muore a bordo dell’ambulanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LORETO - Doveva essere trasferito dall’ospedale di Osimo all’hospice di Loreto. Nella struttura del nosocomio della Santa Casa, però, un 65enne residente a Villa Musone non c’è mai arrivato. È morto durante il tragitto, a bordo di un’ambulanza. La tragedia è accaduta ieri pomeriggio all’altezza di Acquaviva, frazione di Castelfidardo. A perdere la vita, un ex imprenditore edile, malato da tempo. La morte dell’uomo, in pensione da qualche anno, è finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria.