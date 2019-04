Aveva la droga in tasca e anche in casa: uomo di 62 anni nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano, incessanti, i controlli della Polizia di Stato sul territorio dorico.Alle ore 13.30 circa di ieri, durante i controlli di prevenzione effettuati nella zona di Collemarino, gli agenti delle Volanti notavano in via Redi un soggetto che camminava in direzione di Falconara.Alla vista della Polizia l’uomo continuava a camminare senza particolari atteggiamenti sospetti fino a quando, giunto nei pressi di una rotatoria, si girava cercando con lo sguardo proprio i poliziotti.Raggiunto e fermato, gli agenti procedevano ad un accurato controllo sulla persona dal quale emergeva la presenza inconfondibile di tracce polverose di hashish in una tasca dei pantaloni.Poco dopo, presso il suo domicilio sito in quella zona, gli agenti rinvenivano in un cassetto del comodino della camera da letto 4 involucri coperti da carta stagnola per un peso di una trentina di grammi.Accompagnato in Questura l’uomo, un 62enne anconetano disoccupato, veniva indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.